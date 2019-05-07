Рада доброчесності: Новий Верховний Суд на три чверті складається з вихідців старої системи

Новий Верховний Суд України на три чверті складається з вихідців старої системи. Про це йдеться в повідомленні Громадської ради доброчесності в Facebook.

«Нагадаємо, раніше Вища рада правосуддя рекомендував на посади в чотирьох касаційних інстанціях у складі Верховного Суду з 75 78 переможців конкурсу. 15 з них мають негативні висновки Громадської ради доброчесності», – сказано в повідомленні.

Як зазначили в ОСД, в підсумку, за результатами двох конкурсів, новий Верховний Суд на три чверті складається з вихідців старої системи.

«З 195 набраних суддів 44 (22,5%) мають негативні висновки громадськості, а отже, їх присутність у вищій судовій інстанції підриває довіру українців до суду», – додають в раді.