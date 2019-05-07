Антикоррупционный суд выбрал главу с третьей попытки. Справка

Путём голосования, главой Высшего антикоррупционного суда Украины стала 37-летняя харьковчанка Елена Танасевич. Она набрала 23 голоса при минимально необходимых 20. Об этом сообщает издание Zrada.today.

До этого, судьи Высшего антикоррупционного суда не могли найти консенсус. По-этому, голосование проходило в несколько этапов.

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Справка:

Елена Танасевич – судья Печенежского районного суда Харьковской области. Во время отбора в антикоррупционный суд набрала больше всех балов.

Она окончила харьковскую юракадемию, а присягу судьи приняла в 2012 году.

Муж у нее занимается бизнесом в Харькове, семья имеет квартиру и семь земельных участков.

Зарплата судьи составила 220 тыс. в год, а ее мужа – миллион. Ездит на автомобиле Peugeot 107.

Фото: ukrinform