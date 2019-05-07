Командував ООС Наєв висловив подяку бойовим побратимам і волонтерам

На сторінці Операції об’єднаних сил у соціальній мережі Фейсбук екс-командувач ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв висловив подяку українським захисникам і волонтерам. Про це повідомляє інтернет-видання Zrada.today.

Приводимо допис Сергія Наєва повністю.

«БОЙОВІ ПОБРАТИМИ!

Разом з Вами упродовж року ми боронили мирне та повноцінне життя нашої країни. Тільки завдяки Вам більшість населення України не пізнала лихоліть війни, український народ отримав змогу вільно розпоряджатися своїм сьогоденням та будувати майбутнє для своєї країни.

Я пишаюсь тим, що мені довелось боронити мою Батьківщину з кращими синами і дочками народу України.

Я знаю ціну наших перемог. Для мене, як і будь-якого командира, кожне поранення чи загибель підлеглого стає особистим болем і черговим викликом – чи зможу я запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Разом із тим висловлюю глибоку повагу усім ветеранам україно-російської війни, які свого часу стали на захист нашої землі, а сьогодні або залишаються в одному строю з нами, або готові за першим покликом повернутися в ряди захисників України.

ДОРОГІ СПІВВІТЧИЗНИКИ!

Від себе особисто та від усього великого колективу Об’єднаних сил висловлюю Вам щиру подяку за неймовірну, безкорисну та усебічну підтримку наших воїнів, за волонтерську допомогу, за сприяння в ратній справі усім нашим підрозділам.

І найважливіше, ми вдячні усьому українському народу за кращих його представників, синів і дочок, які стали на захист своєї землі від посягань північного сусіда.

І я запевнюю всіх наших співвітчизників, які вимушені були залишитися на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, що незабаром ми звільнимо нашу країну від окупантів і повернемо Вам право разом з усім народом України будувати своє майбутнє.

Ми об’єднані та сильні!

Слава Україні!

З повагою, Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій НАЄВ».

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Нагадаємо, що 6 травня Президент України Петро Порошенко призначив новим командувачем силами ООС генерал-лейтенанта Олександра Сирського. Глава держави також подякував попереднього керівника силами ООС Сергія Наєва за мужність, рішучість і стійкість.