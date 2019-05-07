Встречи Зеленского с религиозными лидерами Украины. В чём суть?

Владимир Зеленский победил на президентских выборах с хайповыми 73 процентами. Пока вопрос об инаугурации самого нестандартного президента постсоветского пространства завис в головах и воздухе, новый лидер Украины встретился с главами всех основных церквей и религиозными лидерами страны. Зачем? Будем разбираться.

Вначале было…

Начал Зеленский со встречи с Главой ПЦУ митрополитом Эпифанием. И сдесь логика проста и понятна. ПЦУ, Томос и само положение Эпифания в стране – во многом результат деятельности «папередника» Зеленского Петра Порошенка. Хотя сам Зеленский на стадионных дебатах уколол Порошенка сомнением в единоличных церковных заслугах, отдав пальму первенства заслугам в борьбе за независимость украинской церкви патриарху Филарету.

Избирательная кампания показала, что ПЦУ, фактически, полностью агитировала за Порошенко, а Петро Зинич, настоятель Владимирского собора в Киеве, вообще нелецеприятно и не по-библейски высказался в адрес избирателей Зе. По его мнению, они заслуживают гореть в аду. Это вызвало просто бурю негодования в сети, что абсолютно по-делу.

Так что эту встречу стоит рассматривать как некое примирение между новым главным политиком страны и Главой Украинской церкви. Ведь у Зеленского тоже «лицо в пуху». «Термос» вместо Томоса ему никто не забыл.

По сути, встреча обозначила новый расклад: Зеленский теперь президент, курс на развитие украинской церкви он отменять не планирует (хотя поживем – увидим) и следить за своими высказываниями теперь будет гораздо внимательнее. А Эпифаний, самим фактом встречи, получил месседж – в светском государстве Украина главный теперь Зеленский. Порошенку должны достаться свечки «за здравие» и ничего больше.

Встреча с Филаретом

Дальше Зеленский отправился на встречу с патриахом Филаретом. Итог встречи – получил прощение за «термос». Филарет, не смотря на возраст и формальное подчинение Эпифанию остается символом украинской церкви и борьбы за её признание. На выборах он поддерживал Тимошенко, но не сложилось у Юлии Владимировны с украинскими избирателями.

В команде Зеленского понимают, что конструктив в отношениях «Президент-Церковь», а соответственно прихожане=избиратели теперь зависят от Эпифания. Так что встреча с Филаретом была, в большей степени, церемониальной и особых последствий для нового властелина Банковой не имела.

А вот теперь интересно

Зеленский после Эпифания и Филарета отправился на аудиенцию к митрополиту Онуфрию, Главе УПЦ МП. Как гласит официальное заявление о встрече: «Обсудили ситуацию, сложившуюся в религиозной сфере Украины». Пожалуй, эта встреча была важнейшей. Ведь ситуация «с колокольни» УПЦ МП выглядит крайне нехорошо. Их храмы и приходы, постепенно, переходят в ПЦУ, а это негативно сказывается на торговом балансе свечками, иконами, религиозными услугами… Ой, простите, на духовной жизни московской церкви.

Понятное дело, что УПЦ МП будет пробовать давить на Зеленского, аппелируя большим количеством избирателей Владимира Александровича, которые как раз и являются прихожанами Московского партриархата. Вопрос: как будет себя вести под этим давлением Зеленский, когда наконец-то зачитает присягу на верность народу Украины?

Встреча с мусульманскими религиозными лидерами

После лидеров православия, Зеленский встретился с мусульманскими религиозными лидерами. Вообще, Зеленскому повезло со страной в этом плане. У нас за всю историю независимости не было серьёзных столкновений на религиозной почве (борьба киевского и московского партриархатов не в счёт, ведь они представляют одну религию).

Как говорилось в заявлении о встрече, обсуждали вопросы защиты прав верующих в Крыму и на Донбассе.

А вообще, на будущее, тесный диалог с мусульманами Украины Зеленскому необходим. Именно через них есть возможность транслировать проблемы нарушения прав и свобод мусульман на оккупированных Россией териториях всему исламскому миру. И здесь есть потенциал для расширения антипутинской коалиции среди нефтеносносных стран.

Свой

После религийных лидеров мусульман, Зеленский встретился с представителями Совета раввинов Украины.

Для справки: ещё за долго до идеи баллотироваться на пост президента Украины, Владимир Зеленский заявлял, что является украинским евреем. И это нормально. Пусть даже части граждан Украины этот факт не приятен. Евреи проживали на территории Украины веками и внесли свой вклад в историю и культуру Украины.

Вернемся к встрече. Зеленский снова подчеркнул необходимость поддержки диалога с гражданами Украины на временно оккупированных териториях.

«Сейчас в Украине проживает не менее полумиллиона евреев, для которых Украина – родная земля, которую мы любим. И мечтаем о том, чтобы жизнь в Украине была достойной и счастливой для всех людей. Нет никаких противоречий в том, чтобы быть евреем и быть настоящим патриотом Украины», – подытожил один из раввинов.

И здесь есть также важный момент. При всех нападках на Зеленского относительно влияния на него от Игоря Коломойского, упускаеться из виду фигура Геннадия Боголюбова, главного бизнес-партнёра Коломойского. По словам самого Игоря Валериевича, в интервью Дмитрию Гордону, именно Боголюбов из их тандема является человеком глубоко верующим и пребывающим в тесном контакте с религиозными лидерами иудаизма. Еврейский центр «Менора» в Днепре как раз и есть творением Боголюбова, а Коломойский брал участие лишь в финансировании.

Тесный контакт с еврейской общиной (через Боголюбова или напрямую) также открывает окно возможностей для Зеленского в плане контактов с Израилем, его военной и бизнес сферой. Более того, открывает окно возможностей для контакта со всем миром, ведь еврейское лобби представлено практически во всех высоразвитых странах мира. Главное, грамотно воспользоваться таким инструментом.

И не забыл о греко-католиках

Крайняя, на сегодняшний день, встреча Зеленского с религиозными лидерами Украины состоялась с Главой греко-католической церкви Украины Святославом. И опять стояла тема служения церкви и сохранения контактов с верующими Крыма и Донбасса.

Этой встречей Зеленский, по сути, завершил цикл знакомства с духовными лидерами страны.

Зачем всё это Зеленскому?

Владимир Зеленский вот-вот вступит в должность президента Украины. Циклом встреч с лидерами украинских церквей и религий он неофициально дал старт своей деятельности. Разумеется, по первому впечатлению никаких серьёзных выводов никто ни о ком не делал, но дань уважения и внимания всем он продемонстрировал.

Эти встречи носили достаточно формальное значение и были вполне безопасными. Его штаб таким образом готовил Зеленского к смене деятельности и «перепрошивки» самого Зеленского с шоу-мена (а во время избирательной кампании он именно шоу-меном и оставался) на политика национального уровня. Плюс, эти встречи стали определённой «тренировкой» не только для будущего президента, но и для всего украинского общества, в коллективном сознании которого до сих пор не устаканилась мысль, что Зеленский! – ПРЕЗИДЕНТ…