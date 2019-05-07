Розвідка: На Донбас прибули снайпери з приватної військової компанії РФ

Розвідка повідомила про прибуття на окупований Донбас російських снайперів.
У вівторок, 7 травня, під час брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, посилаючись на Головне управління розвідки, повідомив про те, що на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей прибули спеціально сформовані групи снайперів однієї з російських приватних військових компаній для виконання “особливих” завдань на лінії зіткнення.
Зокрема, діяльність найманців спрямована на здійснення провокацій шляхом обстрілів позицій своїх військ для звинувачення сил ООС у веденні вогню.
На тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей прибули спеціально сформовані групи снайперів однієї з російських приватних військових компаній для виконання “особливих” завдань на лінії зіткнення.
Як зазначається, поряд з нанесенням втрат особовому складу Об’єднаних сил діяльність найманців спрямована на провокування загострення обстановки шляхом обстрілів позицій своїх військ для звинувачення українських підрозділів у веденні вогню.
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Крім того, за інформацією ГУР Міноборони, під керівництвом прибулих з Російської Федерації інструкторів з 3 травня проходять навчальні збори зі снайперами з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів Збройних сил РФ.
У ході підготовки снайперів використовуються дослідницькі зразки великокаліберних снайперських гвинтівок та переобладнані протитанкові рушниці.
Як повідомлялося, на передових позиціях бойовиків на Донбасі працюють кадрові снайпери Збройних сил Російської Федерації.
Джерело: Тиждень.ua