Розвідка: На Донбас прибули снайпери з приватної військової компанії РФ

Розвідка повідомила про прибуття на окупований Донбас російських снайперів.

У вівторок, 7 травня, під час брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, посилаючись на Головне управління розвідки, повідомив про те, що на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей прибули спеціально сформовані групи снайперів однієї з російських приватних військових компаній для виконання “особливих” завдань на лінії зіткнення.

Зокрема, діяльність найманців спрямована на здійснення провокацій шляхом обстрілів позицій своїх військ для звинувачення сил ООС у веденні вогню.

На тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей прибули спеціально сформовані групи снайперів однієї з російських приватних військових компаній для виконання “особливих” завдань на лінії зіткнення.

Як зазначається, поряд з нанесенням втрат особовому складу Об’єднаних сил діяльність найманців спрямована на провокування загострення обстановки шляхом обстрілів позицій своїх військ для звинувачення українських підрозділів у веденні вогню.

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Крім того, за інформацією ГУР Міноборони, під керівництвом прибулих з Російської Федерації інструкторів з 3 травня проходять навчальні збори зі снайперами з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів Збройних сил РФ.

У ході підготовки снайперів використовуються дослідницькі зразки великокаліберних снайперських гвинтівок та переобладнані протитанкові рушниці.

Як повідомлялося, на передових позиціях бойовиків на Донбасі працюють кадрові снайпери Збройних сил Російської Федерації.

Джерело: Тиждень.ua