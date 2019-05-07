Казанський розповів, де в Києві найгірша вулиця

Популярний блогер та журналіст Денис Казанський у своєму блозі розповів, де знаходиться столиці найгірша вулиця. На думку журналіста, це вулиця Єлизавети Чавдар на Осокорках.

Казанський впевнений, що ніде у столиці більше немає такого жаху. Навіть у дворах він не зустрічав ям такої глибини. Є всі підстави підозрювати, що скоро вся ця дорога просто провалиться. В одному місці прямо посеред вулиці на асфальті утворився якийсь пролом в безодню, і є підозра, що одного разу ця безодня розверзається під яким-небудь рандомным «Фольксвагеном».

Денис Казанський пише, самий страх починається, коли йде злива і огромезные ями заповнюються водою. Тоді ті, хто не знає цю дорогу, влітають у ці вибоїни і «вбивають» свої машини. Блогер розповідає, що сьогодні він сам став свідком, як міський автобус потрапив у яму і натурально сів на мілину, як криголам. Далі вже не поїхав. «В цьому районі Києва я живу вже п’ять років, і жодного разу за цей час на вулиці Чавдар не залатали жодної ями. При цьому район абсолютно новий», – написав блогер. він додає, будинки тут будувалися в 2013-м. Непогано заробив на продажу нерухомості забудовник, запрацювала міська влада, запрацював міський бюджет, а дорога залишилася, як у злиденному прифронтовому Лисичанську.

За словами Казанського, хотілося б звернути увагу Віталія Кличка на цю ситуацію, бо соромно ж, що в столиці автобус в ямі може застрягти. Треба б пожаліти людей і техніку, адже їхати по цій вулиці швидше, ніж 20 км/год неможливо.