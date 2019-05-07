Клімкін про видачу паспортів РФ: Готуємо системний і асиметричну відповідь, нехай це стане сюрпризом

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна готує системний і асиметричний відповідь Кремлю на видачу російських паспортів на окупованому Донбасі, проте не став говорити, яким саме він буде, додавши, що це «стане сюрпризом».

«Ми готуємо дієвий відповідь Кремлю. Він буде системним і асиметричним. Поки що не буду розкривати наших конкретних кроків. Нехай це стане сюрпризом для ворога. Саме тому я звернувся до міністрів закордонних справ держав «Великої сімки», а також Європейського Союзу та інших наших партнерів із закликом ввести нові санкції проти Росії», — зазначив Клімкін.

Глава МЗС додав, що він позитивно ставиться до ідеї введення подвійного громадянства, але тільки з «цивілізованими країнами».

«Хочу відразу поставити зрозумілу крапку над «і»: я, в принципі, за дозвіл подвійного громадянства в Україні, але тільки з цивілізованими країнами», — заявив Клімкін.

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким спрощується процедура отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей. І з 3 травня відповідальні органи РФ почали приймати відповідні заяви.