Гройсман показав, як особисто перевіряє ремонт українських доріг

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проїхався за кермом автомобіля по трасі М05 Київ – Одеса, яка зараз активно ремонтується, і виклав відео в Фейсбук. Кампанію йому склали кілька чиновників високого рангу.

«Ми перевірили якість дороги, яка є складовою частиною транснаціонального транспортного коридору GO Highway. Ця траса дуже важлива для України, так як вона з’єднає наші чорноморські порти з польськими портами на Балтиці», — пише Гройсман.

Всього за дві години цей відеоролик на сторінці українського прем’єр-міністра переглянули понад 15 000 чоловік. Деякі користувачі Фейсбук запросили його проїхатися по трасі Запоріжжя – Херсон Херсон — Мелітополь, щоб він перевірив їх якість. Справа в тому, що якість цих доріг залишає бажати кращого.

За останні кілька днів Гройсман перевірив дорожні роботи відразу в трьох областях – Київській, Черкаській та Вінницькій. Саме там зараз йде основний ремонт доріг.