Адвокат розповів про процедуру блокування банківських рахунків боржників

Навесні 2019 року Нацбанк України дозволив банкам повідомляти приватним виконавцям номера рахунку (рахунків) клієнтів, які були нещодавно відкриті у випадку, якщо клієнти є боржниками. Стало відомо, якою буде процедура блокування рахунків у разі необхідності стягнути кошти.

Про це у коментарі повідомив адвокат Ростислав Кравець.

«Ця процедура була впроваджена ще до цього постанови НБУ. У фінансову установу, де відкрито рахунок, приходить постанова приватного виконавця або суду про арешт цього рахунку. Власникам рахунки можуть повідомляти, а можуть не повідомляти, що рахунок заблокований через боргу… тут теж досить цікава ситуація. Тобто фізособа не зможе користуватися цим рахунком і вже у банку з’ясовує, чому рахунок заблокований, заморожений», — говорить юрист.

Р. Кравець уточнив, що при стягненні коштів з рахунку шляхом блокування приватний виконавець не побачить загальну суму, яка є на банківському рахунку. Але для розблокування рахунку потрібен буде документ із суду.

«Надалі, щоб розморозити рахунок, потрібно отримати відповідний або постанова суду, яка приймає арешт, або постанова суду, яке скасує постанову приватного виконавця або державного виконавця», — пояснив адвокат.

Раніше повідомлялося про те, що НБУ визначив механізм повідомлення банками органу державної виконавчої служби або приватного виконавця про рахунки фізичних осіб, внесених до Єдиного реєстру боржників. Про це повідомляє «Юрліга».

Відповідне положення про порядок надання банками інформації про відкриття/закриття рахунків боржників до органів державної виконавчої служби або приватних виконавців, затверджене постановою правління Нацбанку від 18 квітня 2019 року № 60. Воно набрало чинності 19 квітня 2019 року.