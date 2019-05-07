Представники прокуратури знову захотіли заарештувати Савченко і Рубана

7 травня, у Броварському міжрайонному суді, в якому планувалося проведення підготовчого засідання у справі позафракційного нардепа Надії Савченко та екс-глави «Офіцерського корпусу» Володимира Рубана Рубана представник прокуратури просив суд про зміну запобіжного заходу обвинуваченим.

Також він попросив суд знову взяти обвинувачених під арешт.

Оскільки на засідання не з’явилися адвокати Володимира Рубана, представник прокуратури наполягав на оголошенні годинної перерви і виклику для обвинуваченого безкоштовного адвоката.

У той же час суд відмовив у даній прохання державного обвинувачення.

«Участь захисників у підготовчому судовому засіданні є обов’язковою», — сказала суддя.

Вона уточнила, що суд відклав проведення підготовчого судового засідання для забезпечення явки адвокатів Володимира Рубана.

Відзначається, що адвокати Шевчук і Рибін заздалегідь повідомили суд про свою неявку. Один з них знаходиться у відпустці у місті Львів. Другий не з’явився, так як присутня в іншому судовому процесі.

По причині відсутності адвокатів Володимира Рубана суд переніс засідання на 31 травня 2019 року.