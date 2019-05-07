Пітт дуже кратуо пояснив папараці, коли він одружується на Еністон

Бред Пітт дуже коротко розповів про своє весілля з Дженніфер Еністон — відповідь на запитання журналістів зайняв рівно 3 секунди. При цьому Пітт прореагував дуже емоційно і було видно, що від питанням з приводу повторної весілля зі своєю колишньою дружиною він стомився. Втім як і втомився від питань про жінок взагалі, пише «ОК». Раніше Пітт дуже емоційно відповів про можливе возз’єднання з Джолі, а тепер актор був зовсім короткий, хоч і коректний.

Днями папараці підкараулив Бреда Пітта в Лос-Анджелесі, і поки актор йшов до припаркованій машині, фотограф прямо поставив питання про Дженніфер Еністон.

На відео він сказав, що всі хочуть знати, чи знову разом Еністон і Пітт. «О господи», — пирснув актор у відповідь і сів у автомобіль. Незважаючи на запитання папараці, видно, що Пітт був у гарному настрої, і фотограф не забув зауважити, що Бред виглядає відмінно.

Бред Пітт опинився у відмінній спортивній формі, веселому настрої і в цілому натякнув, що тепер після розлучення життя — прекрасне!