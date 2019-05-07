Київ не отримає грошей МВФ в 2019 році — аналітики

Майбутні парламентські вибори не дозволять Україні виконати умови МВФ в 2019 році, вважають експерти.

Аналітики JP Morgan вважають, що Україна, швидше за все, не отримає нових траншів Міжнародного валютного фонду в 2019 році. Про це йдеться в дослідженні ринків Європи JP Morgan.

«Ми не очікуємо виплат від МВФ в цьому році в основному за популістського підходу, невиконаних умов і рішення уряду «лібералізувати» ціни на газ тільки у бік зниження, одночасно вводячи обмеження до підвищення», – йдеться в дослідженні.

На їхню думку, рішення щодо цін на газ негативно позначиться на співпраці з МВФ.

У той же час аналітики UBS також прогнозують можливі затримки з програмою МВФ.

Зазначається, що візит місії Фонду в Україну заплановано на травень-червень, а Верховна Рада не прийняла зміни до антикорупційного законодавства після рішення Конституційного суду скасувати статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

«Якщо прогресу не буде, це може призвести до затримок з програмою МВФ», – наголошується в огляді UBS.