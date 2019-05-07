Обрана голова Антикорупційного суду

Головою ВАСУ стала екс-суддя райсуду Харківської області Олена Танасевич. Її обрали шляхом таємного голосування.

Збори суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) обрала главу новоствореного суду, повідомляє телеканал 112 Україна.

Так, главою Антикорупційного суду стала колишня суддя райсуду Харківської області Олена Танасевич. Її обрали шляхом таємного голосування. Танасевич отримала 23 голоси з мінімально необхідних 20.

Суддя Жмеринського суду Вінницької області Ольга Саландяк отримала лише 10 голосів, відставши на 13 позицій.

Повідомляється, що Олена Танасевич закінчила Харківську юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. Суддею працює з 2012 року. Рідна сестра Танасевич працювала в Господарському суді Харківської області. Під час конкурсу в Антикорупційний суд Танасевич набрала найбільшу кількість балів і показала найкращий результат серед претендентів. Таким чином вона очолить Антикорупційний суд на три роки.