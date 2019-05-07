Як фермеру відбити атаку рейдерів. П’ять запитань до заступника міністра юстиції

Заступник міністра юстиції Ірина Садовська розповіла про кількість атак на бізнес, найпопулярніші схеми рейдерів і способи боротьби з ними

На базі обласних адміністрацій продовжують роботу антирейдерскі штаби. До середини квітня вони отримали 564 скарг на дії рейдерів. Найчастіше фермери скаржаться на подвоєння договорів оренди та на фейкові рішення судів, на підставі яких рейдери блокують техніку фермерів і нелегально збирають урожай. Міністерство юстиції запропонувало альтернативу — створення антирейдерских штабів. Наскільки вони ефективні для захисту бізнесу? На п’ять запитань про аграрне рейдерство НВ Бізнес відповіла заступник міністра юстиції Ірина Садовська.

Чи зменшується кількість випадків аграрного рейдерства?

У 2017 році з ініціативи Міністерства юстиції були створені так звані антирейдерські штаби на базі обласних державних адміністрацій. Для чого це було зроблено? Щоб при виникненні такої ганебної ситуації, як рейдерство, всі представники державних органів (Обласної держадміністрації, Головного територіального управління юстиції, Обласного управління нацполіціі, Держгеокадастру, власники або орендарі земельної ділянки) могли обговорити цю ситуацію і оперативно її вирішити. Хочу також відзначити, що юридичного поняття рейдерства не існує. Це комплекс дій щодо чужої власності або чужого права, які підпадають під ознаки кримінальних дій.

Показник роботи антирейдерських штабів дуже хороший. Вони дозволяють скоротити кількість атак на бізнес. Наприклад, якщо в 2017 році ми отримали 4794 скарг, в 2018 р. — 3718, то на середину квітня 2019 року — 564 скарг на дії рейдерів.

У той же час, кількість звернень в антирейдерські штаби, виключно з питань, що мають ознаки рейдерства, становить у 2017 році — 145, у 2018 році — 191, на середину квітня 2019 року — 35.

В яких регіонах найчастіше стикаєтеся з рейдерством?

Вінницька, Одеська та Миколаївська область. Це ті області, де сільське господарство займає велику частку в економіці регіону.

Які схеми у рейдерів є найпопулярнішими?

Найпопулярніше зловживання — подвоєння договорів оренди. Це коли на одну ділянку існує два договори оренди. Ми стикаємося з фейковими судовими рішеннями, незаконним скасуванням реєстрації. Я вже не говорю про блокування техніки для виходу на поля, збирання чужого врожаю, перекручування земельно-кадастрових відомостей.

Як реагує антирейдерський штаб?

Потерпілому необхідно звернутися з своєю скаргою в обласну адміністрацію, після чого збираються представники всіх органів. Як правило, це відбувається оперативно — від одного дня до тижня. Під час засідання представник розповідає про свої дії, про дії своїх опонентів. Дуже часто на засідання антирейдерских штабів приходить величезна кількість ЗМІ. І це не дає можливості для підкилимних ігор. Я завжди говорю, що шахраї, як таргани, завжди бояться світла.

У разі, якщо не вдалося вирішити проблему на місці, потерпілий подає скаргу до Комісії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції України. Вона повинна бути розглянута протягом 30 днів. Цей період в разі необхідності може бути продовжений до 45 днів.

В цьому році ми розглядали скаргу у Вінницькій області, яку підписало більше 500 осіб. Це власники земельних ділянок. Несподівано вони дізналися, що їх орендар на площу понад 1000 га вже не орендар. І що їх ділянки орендує інша особа. Вони самі звернулися в антирейдерський штаб. Ми вивчили ситуацію, побачили порушення при реєстрації ділянок та скасували її.

Які санкції передбачені для рейдерів?

Ми можемо накладати санкції виключно на реєстраторів, які контролюються Міністерством юстиції. Наприклад, це може бути тимчасове блокування доступу до реєстрів, адміністративна відповідальність. Більші санкції до рейдерів застосовувати може тільки суд.

Фото прес-служби Мін’юсту

Автор: Олександра Нєкращук

Джерело: НВ Бізнес