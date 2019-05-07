“Муха-повторюха”: Полякова звинуватила Кеті Перрі у плагіаті

Українська виконавиця вважає, що американська артистка повторила її образ.

Оля Полякова у відпустці не лише відпочиває, але й стежить за світським життям у світі.

Оцінила вона, хто в якому образі красувався на Балу Інституту костюма Met Gala, який відбувся у Нью-Йорку минулого вечора.

Серед західних зірок українська співачка знайшла артистку, яка, за її словами, повторила її образ.

В Instagram Полякова опублікувала фотоколаж, який складається зі світлини Кеті Перрі у короткій сукні-бюстьє Moschino, розшитій кристалами Swarovski, і двохярусної люстри з лампочками, які світяться, і в головному борі у вигляді люстри, і знімка Олі у сукні з квітковим принтом і теж з люстрою на голові.

Instagram Олі Полякової

Оля Полякова

“Ну і наша улюблена рубрика #мухаповторюха або #кетізолотаручка”, – написала під фотоколажем Полякова.

Associated Press

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