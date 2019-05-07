Маша Єфросиніна показала курйозні архівні фото

Українська телеведуча Маша Єфросиніна не соромиться сміятися над собою і часто публікує в соцмережах іронічні фото і відео. Цього разу зірка опублікувала в Instagram фотографії, на яких вона позує в курйозних костюмах жаби, качки і танцівниці в цирку. У такому вигляді Маша Єфросиніна разом зі своїми колегами-телеведучими Сергієм Притулою та Олександром Педаном пародіювала гостей вечірки Met Gala в 2010 році.

Ймовірно, знімки зірка зробила під час зйомок гумористичної передачі “Зроби мені смішно”. Саме там, в 2010 році, знаменитості робили вітчизняну версію фешн-балу Met Gala.

Підписники телеведучої оцінили почуття гумору Маші Єфросиніної та прокоментували образи на фото.

“Образ жаби мені дуже сподобався! А взагалі Ви в будь-якому образі прекрасні!”, “З якою легкістю і гумором, Ви, Маша,все робите. Ну чому, хтось намагається це все затьмарити. Захоплююся вами”, “Маша, повеселили такими фотками!”, “Це вогонь, Маша, як завжди прекрасна!”, “Качечка симпатюлічка”, “В костюмі зеленої жабки вам класно”, – написали фоловери.

Раніше Маша Єфросиніна поділилася з шанувальниками власним досвідом схуднення, записавши мотивуюче відео.