Через податки у Зеленського буде відповідати Хомутиннік? Розслідування

Радник з питань податкової та фінансової політики новообраного президента України Володимира Зеленського – Данило Гетманцев – пов’язаний з одіозним народний депутат від групи «Відродження» Віталієм Хомутинніком.

У них є спільний бізнес, який довгий час перебував під санкціями, однак продовжував успішно працювати в тому числі завдяки юридичним зусиллям нинішнього члена команди Зе. Судячи з усього, з допомогою партнера Хомутиннік планує зберегти вплив на податкову політику в країні.

Незважаючи на те, що у Зеленського обіцяли привести до влади «нові обличчя», при більш детальному вивченні сонми радників, спливає все більше сумнівних фактів і зв’язків.

Зв’язок з «М. С. Л.»

Данило Гетманцев – доктор юридичних наук, професор КНУ ім. Т. Шевченка, двічі кращий юрист року по податках за версією «Юридичної премії». Однак його підходи до податковій сфері найкраще видно на прикладі «М. С. Л.». Радник Зеленського – власник корпоративних прав та один із співзасновників компанії. Оператора лотерей також обслуговує його юридична компанія Jurimex.

Саме в цій компанії він і починав свій трудовий шлях, але свою роль в операторі Гетманцев дещо применшує. «Я почав працювати з третього курсу і мене туди взяли «паплюжити папірці», – заявив в одному з інтерв’ю радник Зеленського.

Непублічно частку в компанії має голова групи «Відродження» Віталій Хомутинник. Його тесть – Віктор Сопельник –раніше був віце-президентом «М. С. Л.».

Гетманцев фактично зізнався, що лотерейний оператор довгі роки працював в «тіні». «Частково, можливо, в тіні, частково з використанням схем, розроблених юристами, до речі абсолютно легальних схем», – сказав він у відповідь на пряме запитання журналіста.

Він побічно підтвердив, що він і його юристи розробляли ці самі «легальні тіньові схеми». У підсумку, за даними Youcontrol, у «М. С. Л.» утворився податковий борг понад 250 млн грн. Тобто завданням Гетманцева і його фірми була оптимізація і юридичне прикриття незаконної діяльності лотерейного оператора.

Президентом «М. С. Л.» нині є Георгій Ложенко, який за чутками вважається людиною Хомутинника. Тому не дивно, що партнер Гетьманцева, співзасновник Jurimex Олена Полосенко – родичка Ложенко. Це також говорить про те, що один з членів команди Зеленського працює в системі координат одіозного екс-регіонала.

У 2015 році «М. С. Л.» потрапила в санкційний список інформації про зв’язки з російським капіталом. Формулювання РНБО: створення загроз нацбезпеці і фінансування тероризму. Тоді «М. С. Л.» ініціював кримінальне провадження, щоб СБУ перевірила його на причетність до тероризму. Однак провадження закрито –фінансування тероризму не доведено.

За словами експерта з правових питань аналітичної групи «Левіафан» Сергія Назаренка, «М. С. Л.» продовжувала роботу в Україні навіть в період санкцій, незважаючи на пряму вимогу РНБО про блокування їх активів і заборону виведення коштів за кордон. Як повідомляв журналіст-розслідувач Денис Бігус, це дозволяло оператору взагалі не сплачувати податки, оскільки він був поза законом.

Пояснити це можна потужним політичним лобі в особі Хомутинника. За деякими даними, нардеп як раз і «сприяв» зняття санкцій з лотерейного оператора.

Також Гетьманців і Хомутиннік перетиналися на різного роду профільних податкових зустрічах.

Працював на регіонала і приховував доходи?

Про ставлення Гетманцева до податків говорить ще один факт. У 2016 році він подавався на посаду судді в оновлений Верховний суд, але не пройшов конкурс. Громадська рада доброчесності визнав радника Зеленського кандидатом, який не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. Незважаючи на те, що відомий юрист є засновником і президентом Jurimex, він декларував доходи, які не перевищують 40 тис. грн на рік, що, звісно, викликало сумніви в ОСД.

Забавно, що днями Гетманцев виступив за загальне декларування громадян.

Ще один цікавий епізод з біографії Гетманцева – робота на громадських засадах на члена Партії регіонів, а пізніше заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, якого звинувачують в кривавому розгоні Майдану в ніч на 30 листопада 2013 року.

Нові старі обличчя

Ще в період передвиборчої кампанії наполегливо ходили чутки про фінансування Зеленського Хомутинником і його партнером, скандальним російсько-українським олігархом Павлом Фуксом. Офіційно цю інформацію спростовують всі три сторони.

Але, за даними і Хомутиннік, і Фукс вже хваляться у вузьких колах своїм «великим впливом» на новообраного президента.

Одіозний нардеп при будь-якій владі чинив серйозний вплив на податкову політику країни. Його «золотий час» почалося ще при тодішніх міністра доходів і зборів Олександра Клименка і першому віце-прем’єрі Сергієві Арбузову. Зокрема, при Януковичі Хомутиннік курирував роботу так званих «обнальных майданчиків» — конвертаційних центрів та податкових ям, з допомогою яких відмивалися і переводилися в готівку крадені «сім’єю» бюджетні гроші.

Революція Гідності не похитнула позиції екс-регіонала. Навіть навпаки. Нині він член комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики. І заодно найбагатший нардеп в парламенті. А ще його називають «рішалою», який може домовитися з митницею та податковою.

І той факт, що через податкову політику в команді новообраного президента Зеленського також відповідає людина Хомутинника як мінімум турбує. Судячи з усього, одіозний нардеп має намір зберегти і, можливо, примножити свій вплив на керівництво країни.