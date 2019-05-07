У порту Південний знайшли «нетрадиційну» партію кокаїну

Кокаїн доставили в Україну змішаним з будівельним матеріалом, а потім його намеренвались синтезувати. Партія може виявитися рекордним.

У порту Південний в Одеській області виявили партію кокаїну, який змішали у відрах з лакофарбовими матеріалами. Про це повідомляє Державна фіскальна служба у вівторок, 7 травня.

«Товаром прикриття для наркотиків, що надійшли в морський торговий порт “Південний” з Колумбії, стали не традиційні банани та ананаси, а лакофарбові матеріали. Креативні наркоділки просто змішали у відрах з будівельним матеріалом кокаїн. Ні візуально, ні з допомогою експрес-аналізаторів і собак зміст наркотиків у вантажі встановити неможливо», — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що наркоторговці розраховували в «законний» спосіб ввезти в Україну на адресу одного з вітчизняних підприємств змішаний з лакофарбовими матеріалами кокаїн, а потім виділити його в нарколабораторії.

Однак, співробітники фахівці ГФС визначили вантаж таким, який має потенційно високий ризик для можливого переміщення наркотиків. Вони ініціювали відбір зразків.

«Експерти Одеського управління з питань експертиз і досліджень Департаменту податкової та митної експертизи ГФС у відібраних зразках виявили кокаїн. Зокрема, в деяких 30-кілограмових відрах міститься до 3 кг цього наркотику. Це дає підстави прогнозувати, що дане виявлення може стати одним з рекордних кокаїнових партій», — кажуть у службі.

Вага затриманого вантажу становить майже 19,5 тонни. Загальна кількість чистого наркотику визначать після проведення експертизи.

За цим фактом одеськими митниками в управління СБУ в Одеській області направлено повідомлення про кримінальне правопорушення за ознаками статті 305 КК України.