Експерти порахували, скільки борщу можна зварити на мінімалку

Аналітики проаналізували, як дорожчала вартість літра борщу за останні п’ять років, пише видання «Слово і діло».

Вартість борщу прораховувалася за наступними інгредієнтами:

300 грам свинини, 500 г картоплі, 500 г буряків, 200 г моркви,

300 грам капусти, 200 г цибулі, 90 грам томатної пасти 30 грам

соняшникової олії, 200 грам сметани.

Якщо виходити з цього рецепту, в 2014 році вартість п’яти

літрів борщу становила 30,96 грн. При мінімальній зарплаті 1 218 грн можна

було зварити 39 таких каструль. У 2015 році мінімальна зарплата не змінилася,

зате зросли ціни: борщ вже обходився в 34,22 грн, це 35 каструль. За

станом на січень цього року каструля борщу коштувала 74,01 грн, а в березні –

74,76 грн, це 56 та 55 каструль відповідно (при мінімалці 4 173 грн)

Станом на 2016 рік мінімалка становила 1 378 грн, але

вартість борщу зросла до 46,85 грн. За місяць можна було приготувати тільки 29

п’ятилітрових каструль, найнижчий показник за п’ять років. У 2017 році

мінімальна зарплата зросла більш ніж у два рази – до 3 200 грн, а вартість

борщу, навпаки, трохи знизилася – до 45,29 грн, виходило 70 каструль за

місяць.

У минулому році п’ятилітрова каструля борщу коштувала 59,36 грн,

це 62 каструлі за місяць при мінімальній зарплаті 3 723 грн.

Раніше SKELET-info повідомляв, що в Україні за рік м’ясні вироби подорожчали на 16% – вартість кошика цих виробів зросла від 958 грн до 1110,8 грн. А споживчі ціни в Україні в березні цього року порівняно з лютим, виросли на 0,9%.

Також прогнозувалося, що в Україні суттєво зростуть ціни на продукти

харчування.