Експерти порахували, скільки борщу можна зварити на мінімалку

Аналітики проаналізували, як дорожчала вартість літра борщу за останні п’ять років, пише видання «Слово і діло».
Вартість борщу прораховувалася за наступними інгредієнтами:
300 грам свинини, 500 г картоплі, 500 г буряків, 200 г моркви,
300 грам капусти, 200 г цибулі, 90 грам томатної пасти 30 грам
соняшникової олії, 200 грам сметани.
Якщо виходити з цього рецепту, в 2014 році вартість п’яти
літрів борщу становила 30,96 грн. При мінімальній зарплаті 1 218 грн можна
було зварити 39 таких каструль. У 2015 році мінімальна зарплата не змінилася,
зате зросли ціни: борщ вже обходився в 34,22 грн, це 35 каструль. За
станом на січень цього року каструля борщу коштувала 74,01 грн, а в березні –
74,76 грн, це 56 та 55 каструль відповідно (при мінімалці 4 173 грн)
Станом на 2016 рік мінімалка становила 1 378 грн, але
вартість борщу зросла до 46,85 грн. За місяць можна було приготувати тільки 29
п’ятилітрових каструль, найнижчий показник за п’ять років. У 2017 році
мінімальна зарплата зросла більш ніж у два рази – до 3 200 грн, а вартість
борщу, навпаки, трохи знизилася – до 45,29 грн, виходило 70 каструль за
місяць.
У минулому році п’ятилітрова каструля борщу коштувала 59,36 грн,
це 62 каструлі за місяць при мінімальній зарплаті 3 723 грн.
Раніше SKELET-info повідомляв, що в Україні за рік м’ясні вироби подорожчали на 16% – вартість кошика цих виробів зросла від 958 грн до 1110,8 грн. А споживчі ціни в Україні в березні цього року порівняно з лютим, виросли на 0,9%.
Також прогнозувалося, що в Україні суттєво зростуть ціни на продукти
харчування.