Зеленський завів аккаунт в Twitter і розповів про зустріч з Пінчуком

Новообраний президент України Володимир Зеленський зареєструвався в Twitter і розповів про зустріч з українським олігархом Віктором Пінчуком. Про це стало відомо з заяви в соцмережі.

«У рамках анонсованих зустрічей з підприємцями обговорили з Віктором Пінчуком прозорість правил, відповідальність бізнесу перед країною, рівність усіх перед законом», — написав Зеленський.

Нагадаємо, 7 травня новообраний гарант країни зустрічався з єврокомісаром. Йоханнес Хан повідомив, що запропонував Зеленському повну підтримку Євросоюзом всіх реформ, які будуть корисні українцям.