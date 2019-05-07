Повінь – зміна системи

Menu
Close

Зеленський завів аккаунт в Twitter і розповів про зустріч з Пінчуком

07.05.2019

Новообраний президент України Володимир Зеленський зареєструвався в Twitter і розповів про зустріч з українським олігархом Віктором Пінчуком. Про це стало відомо з заяви в соцмережі.

«У рамках анонсованих зустрічей з підприємцями обговорили з Віктором Пінчуком прозорість правил, відповідальність бізнесу перед країною, рівність усіх перед законом», — написав Зеленський.

Нагадаємо, 7 травня новообраний гарант країни зустрічався з єврокомісаром. Йоханнес Хан повідомив, що запропонував Зеленському повну підтримку Євросоюзом всіх реформ, які будуть корисні українцям.

Читайте також:   В порушення мінських угод ворог тримає танки, "Гради" і "Гвоздики" біля Покровки і Виноградного, – українська сторона СЦКК
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *