Екс-голову Держприкордонслужби обурили слова Порошенка про реформи

Колишній голова Державної прикордонної служби України Микола Литвин, якого президент Петро Порошенко звільнив в жовтні 2014 року, висловив обурення недавнім виступом глави держави у Головному центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби з нагоди Дня прикордонника.

На своїй сторінці у Facebook Литвин розкритикував мова Порошенко, який, за його словами, переписав історію прикордонної служби України, приписав собі заслуги щодо її реформування та розвитку, а також занизив роль і місце Держприкордонслужби у конфлікті на Донбасі, «підмінивши правду наклепом».

Екс-керівник відомства також заявив, що Верховний Головнокомандувач цілеспрямовано і наполегливо дискредитує військову службу, знищує авторитет воєначальників. Крім того, Литвин звинуватив Порошенка в тому, що президент «перетворив нинішню військову еліту України в рядових виконавців волі глави держави».

«Всі звершення і досягнення ДПСУ за минулі п’ять років були щедро, але невиправдано приправленны прикметниками «вперше»: це і «нові обличчя», і «натовські стандарти», і охорона і оборона кордону, навіть про інтегроване управління кордонами, введене задовго до його каденції, Порошенко також заявив про твір останніх років. Словом, не виступ вищої посадової особи держави і Верховного Головнокомандувача, а збірна солянка протилежних за суттю і змістом термінів, вигадок, дефініцій та категорій», – написав колишній чиновник.

«Кілька слів про «стандарти НАТО», яких повинні досягти українські прикордонники (або вже таки досягли?!). Мені просто цікаво, як професіоналу, дізнатися в яких керівних органах НАТО лежать папки з документами, в яких описані хоч якісь стандарти для поліцейських і правоохоронних структур? Такі документи називаються? А в яких країнах-членах НАТО такі «стандарти» введені? Взагалі, а яке відношення мають стандарти НАТО до правоохоронної діяльності? На жаль, досі єдині стандарти для прикордонників/поліцейських правоохоронних структур, з якими я стикався на практиці, – це стандарти країн-членів ЄС і США. А ось про документи НАТО для правоохоронців – чую вперше. Подібна заява – голий популізм для непосвячених у цьому питанні громадян. Але це таке, головне, що добре звучать слова – «стандарти НАТО», – зазначив Литвин.

Також колишній чиновник підкреслив, що «Держприкордонслужба була єдиною державною інституцією в Україні, яка в лютому 2014 року не розбіглася, а продовжувала виконувати завдання за призначенням, залишаючись цілісною, боєздатної і керованою структурою».

«Прикордонне відомство, не маючи допомоги ЗСУ та інших силових структур, у стислі терміни, не чекаючи команди згори, змушене було перейти від охорони кордону до його безпосередньої оборони — це результат діяльності, а точніше бездіяльність, Вашої влади; частини та підрозділів ДПСУ залишалися єдиними державними органами в Луганській і Донецькій областях, які не склали зброю, не зрадили присязі, своїй державі і народові, воювали і мужньо захищали країну. Фактично до червня 2014 року самостійно тримали кордон. А якою ж була Ваша вдячність, подяку Верховного Головнокомандуючого? За законом про очищення влади Ви звільнили ядро і колір служби, викинули людей і забули … З вашої мовчазної згоди і з волі ваших ставлеників з відомства звільнили багатьох бойових офіцерів, справжніх героїв, які не змогли протистояти системі і які тепер служать на Богом забутих посадах, не відповідних їхній знань і досвіду. На місце перевірених і загартованих війною професіоналів прийшли слухняні й віддані чинуші, які абсолютно не готові виконувати специфічні прикордонні функції, зате готові прислужувати», – заявив Литвин.

Екс-керівник Держприкордонслужби вважає, що Верховний Головнокомандувач в особі Порошенко повністю дискредитував вищі офіцерські звання, не дотримуючись або повністю ігноруючи елементарні вимоги щодо строків перебування на посаді, освіти, досвіду, професійних характеристик і головне – практичних результатів діяльності та досягнень.

«Як це не банально прозвучить, але президенти, прем’єри, міністри та інші керівники не просто повинні, вони зобов’язані слухати і прислухатися до людей, до цілого народу, до ідей і думок, які вони виражають, не ділити народ на своїх і чужих (25% і 75%), патріотів чи не патріотів. Вони повинні об’єднувати людей і черпати в них силу … На жаль, Ви все робили навпаки — тому і такий фінал.Життя в Україні була і до Вас, і під час Вашого п’ятирічного терміну президентства. На жаль, по закінченню Вашої каденції краще вона не стала. Але життя в Україні не зупиниться і після зміни президента, а якою вона буде – покаже час», – резюмував Литвин.