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В Італії зафіксували самий холодний травень

07.05.2019

В Италии зафиксировали самый холодный майТакої низької температури в Італії не було з 1957 року.

Температура повітря в деяких районах Італії впала до +7 градусів, що в два рази менше норми для цього періоду.

Відзначається, що в неділю, 5 травня, на півночі і в центрі країни був сильний вітер, дощі і навіть сніг.

Синоптики повідомляють, що такої низької температури в Італії не було з 1957 року.

Тим не менш, з-за серйозної негоди під загрозою аграрна сфера країни. Справа в тому, що в травні починається сезон збору фруктів, однак низькі температури можуть перешкодити цьому.

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