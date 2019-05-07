В Італії зафіксували самий холодний травень

Такої низької температури в Італії не було з 1957 року.

Температура повітря в деяких районах Італії впала до +7 градусів, що в два рази менше норми для цього періоду.

Відзначається, що в неділю, 5 травня, на півночі і в центрі країни був сильний вітер, дощі і навіть сніг.

Синоптики повідомляють, що такої низької температури в Італії не було з 1957 року.

Тим не менш, з-за серйозної негоди під загрозою аграрна сфера країни. Справа в тому, що в травні починається сезон збору фруктів, однак низькі температури можуть перешкодити цьому.