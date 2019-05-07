9 травня лідери ЄС обговорять стратегічні плани на найближчі п’ять років

Лідери 27 країн Євросоюзу 9 травня проведуть неформальний саміт в румунському місті Сібіу, на якому обговорять стратегічні плани на найближчі роки.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це йдеться в листі-запрошенні президента Європейської ради Дональда Туска.

“Ми зберемося в Сібіу в День Європи, щоб обговорити стратегічні плани Союзу на майбутні роки. У цьому контексті я запропоную, щоб ми прийняли Сібійську декларацію, зробивши послання єдності та впевненості в наших спільних діях. Я додаю план Стратегічною порядку денного на наступні п’ять років. Після обговорень в Сібіу ми сформулюємо стратегічний порядок денний ЄС на 2019-2024 роки, який буде прийнятий у червні”, – йдеться в листі.

Неформальний саміт пройде без участі Великої Британії, яка продовжує вирішувати внутрішні проблеми, пов’язані із затвердженням угоди про Brexit.

Раніше повідомлялося, що проведення самітів ЄС без Британії домігся президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо, лідери ЄС на позачерговому саміті 10 квітня погодилися надати Британії “гнучке” відтермінування її виходу з блоку до 31 жовтня 2019 року.

Лідери ЄС також вирішили, що якщо Британія не схвалить угоду до 22 травня і відмовиться від участі у виборах в Європарламент, її членство у блоці припиниться 31 травня.

Джерело: Європейська правда