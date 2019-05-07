Волошин: зміна посла США в Україні розширить можливості діалогу Києва і Москви за посередництва Медведчука

Ротація послів США в Україні та заміна Марі Йованович на дипломата, користується великою довірою президента США Дональда Трампа, сприятиме діалогу Вашингтона з Москвою, і продуктивним переговорів України з Росією.

Таку думку в ефірі телеканалу «112 Україна» висловив політолог-міжнародник Олег Волошин.

«Вона давно втратила довіру Трампа. Її заміна змінить багато в чому і американську політику на Україні. …Він (новий посол – Ред.) буде повною мірою носієм адміністрації Трампа», — упевнений експерт.

На думку Волошина, у ставленні США до української сторони сьогодні «відсутня романтизм постмайданної влади». «В адміністрації Трампа зараз готові до діалогу з Росією з приводу України. І це підтвердив недавній розмова Трампа з Путіним», — сказав він.

Політолог нагадав про давнє протистояння між Марі Йованович (тоді ще заступника посла США в Україні Джона Хербста) і екс-голови Адміністрації президента Кучми Віктора Медведчука, який, на його думку, до останнього часу гальмувало діалог України і Росії. «Весь час її роботи тут, вона дуже насторожено ставилася до ролі Медведчука, посередника між Києвом і Москвою, і багато в чому заважала цій ролі. Тепер її від’їзд розширює можливості для діалогу з участю Києва і Москви за посередництва Віктора Медведчука», — заявив Олег Волошин.

Експерт навіть висловив думку, що Марі Йованович «не тільки не вітала, але в якійсь мірі навіть перешкоджала посередницької ролі Медведчука в переговорах між Києвом і Москвою. І сьогодні її заміна на більш прагматичного політика, дипломата, …зміцнить можливості для посередництва Медведчука в такому діалозі».

Нагадаємо, в 2002 році, державну комісію з розслідування очолював Віктор Медведчук. Комісія досліджувала кожен зразок і представила докази того, що Україна не продавала «Кольчуги» в Ірак. Всього їх було вироблено 42 примірники.

Доповідь комісії був опублікований в Україні, Медведчук їздив в США, доповідав про результат розслідування в Раді Безпеки ООН. Ці висновки знайшли додаткові підтвердження, коли американці зайшли в Іраку, тому що жодної «Кольчуги» вони там не виявили.