Відповідальності не уникнути: Зеленський візьметься за Порошенко після інавгурації

Новообраний президент Володимир Зеленський в першу чергу зробить те, що від нього чекають його виборці.

Таку думку в розмові з журналістами висловив політолог Володимир Фесенко, передають «Коментарі».

За його словами, одразу після інавгурації Володимир Зеленський ініціює ревізію законності діяльності свого попередника Петра Порошенка, який неодноразово був замішаний в гучних скандалах.

Політолог Володимир Фесенко упевнений, що організація ревізії законності діяльності Петра Порошенка буде проведена у зв’язку з тим, що перед виборами з’явилися скандальні журналістські розслідування, в яких фігурував поки чинний глава держави.

«У першу чергу, мова йде про реакції на скандальні журналістські розслідування, що з’явилися в останній період перед відходом Петра Порошенка з посади. І це не тільки про «Укроборонпрому», але і про зовсім недавній скандал зі зняттям санкцій з одного з головних платників податків невизнаного Придністров’я, Молдавського металургійного заводу. Санкції були зняті після звернення до українського президента з боку прем’єр-міністра Молдови Павла Філіпа. Тепер за це лист в Молдові йому загрожує кримінальна відповідальність, а парламент вже зажадав повного звіту уряду», — не сумнівається він.

Фесенко також припустив, що Петро Порошенко намагатиметься вийти сухим з води з цього скандалу, змінивши своє рішення по санкционному списком.

«У випадку з «Укроборонпромом», Порошенко вже прийняв рішення і звільнив усіх причетних до сумнівних схем торгівлі зброєю. Ймовірно, що в останні дні президентства слід очікувати повернення в санкційний список скандального заводу, який є головним фінансовим донором російського анклаву на території Молдови. Це знизить ризики для Порошенка. Хоча уникнути їх уже навряд чи можливо», — зауважив експерт.

Нагадаємо, Кабмін завдав по Зеленському болючий удар.

Як повідомляв Hyser, ще одного чиновника вивели на чисту воду.

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