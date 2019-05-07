«Велика частина пасажирів загинула миттєво»: розповідь очевидця про трагедію в «Шереметьєво»

Свідчення пасажирів, які вижили в катастрофі SSJ 100 в московському аеропорту «Шереметьєво», дозволяють по-новому поглянути на причини трагедії.

Так, пасажир Олег Молчанов стверджує, що тисняви при виході не було і напівміфічні «люди з великими валізами» ніяк не заважали евакуації. Проблема літака була у відсутності полнолицевых масок, які не випали, то були відсутні в принципі. З-за цього пасажири задніх рядів, надихавшись їдким димом, вже не змогли вибратися назовні.

«Після 12 низки майже ніхто не вижив. Якщо ви помітили, трапів ззаду немає. Не викинуло. А якщо б і були, то там було пекло. Більша частина загинула миттєво. Маски кисню не викинуло. На праву сторону від сили 3-4 штуки», — розповів Молчанов. Показання призводить Telegram-канал 112.

«За виживання — там момент везіння і відсутність паніки. Один вдих чорного диму, і людина вже не встане з місця. А враховуючи, що видимості немає, то і рятувати його ніхто не буде, тупо не видно. Дихати не можливо. Полнолицевых масок в літаку не було, ну або їх не могли знайти», — додав пасажир.

Також, за словами Молчанова, літак дуже швидко згорів, і час прибуття рятувальників великої ролі не грало: «МНС приїхали швидко, але навіть якщо б і повільно, рятувати там було нікого… З приводу швидкості горіння літака, я трохи сам не очікував, що він горить, як пластиковий стаканчик. Моментально. Скла в моєму ряду розплавилися ще до зупинки борту».

В авіакатастрофі у «Шереметьєво» загинула 41 людина. Серед тих, що вижили, але сильно постраждалих була громадянка України. Станом на 7 травня, її стан важкий, вона все ще знаходиться в московському інституті їм. Склифософского.