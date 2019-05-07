«Це не правильно»: російський шоумен висловився про «імперські амбіції» РФ і Путіна

Російський шоумен, актор, засновник і учасник театру «Квартет І» Леонід Барац, який народився і виріс в Одесі, розповів про своє ставлення до «імперськими» амбіціям Росії і тривалому управлінні країною президентом РФ Володимиром Путіним. Про це він висловився в інтерв’ю YouTube-каналу «The Люди».

«Щоб помиритися з Україною, Росія перш за все повинна зробити щось з собою, змінюватися всередині. Імперії можуть різними способами завойовувати або освоювати території, а ми вважаємо себе імперією… Але Росія повинна як мінімум не військовим і не силовим спосіб поширювати той «русский мир», про яку я весь час чую», — вважає артист.

Ще однією глобальною проблемою Росії він називає те, що влада тривалий час зосереджена в одних руках. Це відбувається за відсутності адекватної та здорової політичної конкуренції.

«Влада в одних руках, як мені здається, якими б вони не були порядними, чистими, палким серце і холодними мізки — це неправильно. Все одно влада в таких руках повинна відчувати конкуренцію, і вона повинна не боятися існувати для того, щоб зробити цілісну країну. Щоб нам було можливо пишатися не тільки якимись силовими досягненнями, але і пенсіями бабусь, і рівнем життя інвалідів. Ця влада повинна передбачати, що може втратити владу», — переконаний Барац.

Примітно, що у відео актор назвав Одесу Батьківщиною. У липні минулого року під час інтерв’ю каналу «Дощ» Барац зазначав, що ворожнеча між українцями і росіянами – поверхнева, а всередині вони як і раніше вважають один одного братами і сестрами. Також він зізнався, що у свій час підтримував Майдан, але додає, що «розумні люди» враховували всі деталі того, що відбувається, тому дивилися на події тверезо і змогли передбачити наслідки.