Якщо новій українській владі вдасться переконати жителів Донбасу, що «Л/ДНР» — це помилка, а в переговорах підійти до них з душею, регіон можна швидко інтегрувати тому.

У цьому сенсі новообраний президент Володимир Зеленський ефективніше за свого попередника Петра Порошенка, сказав в інтерв’ю російський політтехнолог Станіслав Бєлковський.

«Донбасу потрібно з душею сказати мовляв, «хлопці, давайте по-нормальному поговоримо. Вам не здається, що ви сильно помилилися?» Власне, пан Зеленський це і пропонує. Оскільки і Росії потрібно виходити з цієї безглуздої ситуації, то спільну мову знайти можна. Ось Крим не віддадуть — це абсолютно точно. Не треба плекати ілюзій», — запевнив політтехнолог.

Разом з тим він не погодився на заперечення, що навряд чи жителі Донбасу що-то в цій ситуації вирішують. А буде так, як скажуть в Кремлі.

«Якщо більшість регіону вирішить, що ця істерика була ні до чого, воно повернеться до складу України. Росія це визнає. Вона ж ніколи не визнавала ці території своєю частиною. Донбас – це Україна, тому й переговори треба вести з мешканцями Донбасу, а не Росії», — вважає він.

При цьому уточнення журналіста, про відомої російської політики по поверненню Донбасу в якості автономії, на чолі якої стоятимуть російські маріонетки, Бєлковський назвав «суто політикою Порошенко».

«Кремль підтримував його теорію, але тепер потрібно призначити нормальних переговірників. Якщо і далі кричати, що нібито українські війська і танки підуть на Кремль, що, зрозуміло, фізично неможливо — це спроба уникнути вирішення питання, а не вирішити», — резюмував він.