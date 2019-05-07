Первенец Меган Маркл и принца Гарри: что известно

Новорожденный стал седьмым наследником в очереди на британский престол, но пока не имеет ни имени, ни титула принца.

Герцог и герцогиня Сассекские – принц Гарри и Меган Маркл – впервые стали родителями. Рано утром 6 мая 2019 года американская актриса в Винздоре родила сына весом 3,26 килограмма.

Для королевы Елизаветы II – это восьмой правнук. Он стал седьмым наследником в очереди на британский престол, но официального титула принца у него нет.

Это мальчик!

Первенец принца Гарри появился на свет 6 мая в 5.26 утра по Лондону, но известно об этом стало только к вечеру. Роды прошли на территории Виндзора, примерно в 30 километрах от британской столицы.

В преддверии рождения ребенка Гарри и Меган перехали из Кенсингтонского дворца в коттедж Фрогмор на территории Виндзорского замка. Последний раз герцогиня Сассекская появлялась на официальном мероприятии 19 марта, когда она вместе с супругом почтила память жертв нападений на мечети в Крайстчерче.

Королевская семья сообщила новость во всех аккаунтах в соцсетях. На странице герцога и герцогини Сассекских в Instagram появилась публикация с фразой It’s a boy! (Это мальчик!) и краткими сведениями о рождении.

Герцогиня и ребенок в добром здравии. Супружеская пара благодарит представителей общественности за волнение и поддержку, которую они разделяли в этот особенный момент в их жизни.

Принц Гарри присутствовал при родах. Он также рассказал, что очарован собственным сыном и находится на седьмом небе от счастья.

“Это первые роды, которые я видел. Это удивительно, абсолютно потрясающе. И я невероятно горд за жену. Это самый удивительный опыт в жизни. И как женщины делают это – это за гранью моего понимания”, – сказал молодой отец.

Кроме того, принц рассказал, что имя малышу еще не придумали имя. Известно, что герцоги Сассекские решили не узнавать пол ребенка до его появления на свет.

Большинство букмекерских контор делают ставки, что новорожденному дадут имя Альберт, Джеймс или Артур.

Четких правил выбора имени для наследников престола нет. Эти же имена лидировали в прошлом году, когда герцог и герцогиня Кембриджские ждали третьего ребенка. И они удивили публику, назвав сына Луи.

Первой из членов семьи о рождении малыша по традиции узнала королева Елизавета II. Затем об этом рассказали ее супругу принцу Филиппу, принцу Чарльз и его жене Камилле, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

Очередь на престол

Новорожденный занял седьмое место в очереди на британский престол: после своего дедушки принца Чарльза, дяди принца Уильяма, кузенов Джорджа и Луи и кузины Шарлотты, а также своего собственного отца принца Гарри.

В отличие от детей герцога и герцогини Кембриджских Кейт и Уильяма, ребенок Меган и Гарри не будет носить титула принца.

Принц Уильям и Кэтрин, герцогиня Кембриджская, с детьми: Луи (1 год), Шарлоттой (4 года) и Джорджем (5 лет) / ROYAL.UK

Согласно указу Георга V от 1917 года, только старший сын старшего сына принца Уэльского может быть принцем. То есть именно принц Джордж должен будет унаследовать этот титул.

Однако в декабре 2012 года королева Елизавета II заявила, что все дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма наследуют одинаковый статус.

Однако изменения правил пока не касаются новорожденного мальчика из семьи герцогов Сассекских. Он будет носить титул графа Дамбартона. Титул принца новорожденному не присвоят до тех пор, пока королева не вмешается лично.

По данным американского издания Vanity Fair, Меган и Гарри оформили детскую комнату в оттенках белого и серого.

Они хотели бы, чтобы их ребенок рос по возможности в “нормальных условиях”, поэтому не желают высоких титулов для своего наследника. Но в школу мальчик будет ходить под фамилией Сассекский.

К примеру, дочь королевы принцесса Анна и вовсе отказалась от титулов своих детей Питера и Зары, чтобы те жили обычной жизнью.

Интересно, что действующая королева Великобритании также была седьмой в очереди на трон и не могла подумать, что когда-то ей придется возложить на себя монаршие обязанности.

Это произошло после того, как в 1936 году Эдуард VIII – дядя Елизаветы – отрекся от престола, чтобы вступить в брак с рзведенной женщиной, и его младший брат герцог Йоркский принял королевские обязанности на себя.

Его короновали как Георга VI. Такая расстановка открыла Елизавете дорогу к царствованию. В 2015 году она побила рекорд королевы Виктории по длительности нахождения на престоле.

Кроме возможных титулов ребенок Меган и Гарри унаследует как британское гражданство отца, так и американское гражданство матери. Любой американец или американка, которые прожили в США минимум пять лет, автоматически передают гражданство своим детям.

Ожидается, что Меган получит гражданство Великобритании, но еще нескоро – для этого надо прожить в этой стране не менее пяти лет. Став британской гражданкой, герцогиня по желанию сможет отказаться от гражданства США; но ее ребенок сможет сделать это не раньше, чем в 16 лет.

Источник – korrespondent