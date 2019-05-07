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У Запорізькій області під час спроби зробити селфи загинув 15-річний підліток

07.05.2019

У Запорізькій області 15-річний підліток від удару струмом впав на землю з висоти 7 метрів.

5 травня машиніст пасажирського електропоїзда повідомив, що на перегоні Таврійськ-Плавні біля шляхів лежить тіло хлопчика.

В результаті розслідування було встановлено, що група підлітків вирішила зробити оригінальне селфи на металевому мосту.

Для цього двоє хлопців з технічних сходами піднялися наверх і спробували по балці перейти на іншу сторону моста під тросом контактної мережі.

Один з підлітків зміг це зробити, а другий отримав ураження електричним струмом і впав на землю. Прибулі на місце події медики констатували смерть дитини.

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