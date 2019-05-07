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У Франції озброєний чоловік захопив шість заручників після пограбування в тютюновій лавці

07.05.2019

У Франції в комуні Бланьяк недалеко від Тулузи невідомий захопив в заручники шість осіб.

Це сталося після спроби пограбування.

Злочинець утримує п’ятьох відвідувачів крамниці та її співробітника. Le Figaro пише про п’ять заручниках. За даними видання, на нападника шолом з камерою GoPro. Місце події оточив поліцейський спецназ. Чоловік відкривав вогонь по бійцям.

Він погрожує вбити одного із заручників, якщо поліцейські залишаться там, і вимагає направити до нього парламентера. Поліція в Твіттері попросила місцевих жителів уникати району, де розташована тютюнова лавка.

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