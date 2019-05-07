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«Портові повії»: журналіст пройшовся по зрадникам Порошенко

07.05.2019

Український журналіст Сергій Іванов поділився своїми враженнями від дій соратників Петра Порошенка, які після програшу свого патрона почали «продавати» себе Володимиру Зеленському.

«З невимовною огидою спостерігаю за людьми Порошенко, які з безсоромною наполегливістю портових повій пропонують себе новому президенту. Це ж як треба було стати залежними від влади, як треба було присмоктатися до бездонної державної цицьки, щоб прососать всі людську гідність», — написав він на своїй сторінці в Facebook.

Іванов додав, що Блок Петра Порошенка БПП потрібно перейменувати в Блок Професійних Переобувальщиков.

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