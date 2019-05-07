Рейтинг схвалення Трампа досяг історичного максимуму

Рейтинг американського президента Дональда Трампа піднявся до 46%, що стало максимальним показником за всю історію його правління.

Про це повідомили дослідники інституту Геллапа, які провели опитування серед американців, – передають ЗМІ.

Зазначається, що у дослідженні, яке проводилося з 17 по 30 квітня, брали участь 1024 респондента. Так, серед прихильників Республіканської партії США, схвалення президента досягла 91%, а серед тих, хто підтримує Демократичну партію – 12%. Крім того, ще 37% американців, які не підтримують жодну з партій, схвалили методи правління Трампа.

У середньому рейтинг популярності американського лідера складає 40%. Найбільш низькі показники – 35% – були зафіксовані в 2017 році. Також він три рази піднімався до минулого рекорду – 45%, в останній раз це трапилося в минулому місяці. Незважаючи на те, що за такий же період рейтинг попереднього президента США Барака Обами становив 44 відсотки, в середньому президентів США підтримували 54% населення.

При цьому Трамп виявився першим главою країни, чий рейтинг схвалення жодного разу не піднімався вище 50%. У лютому 2018 року інститут Boise назвав чинного главу держави самим непопулярним президентом за всю історію США.