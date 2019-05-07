Соратник Порошенка накинувся на Савіка Шустера і розсмішив

Журналіст і ведучий Савік Шустер 6 травня, після тривалого проживання за кордоном повернувся в Україну.

Соратник президента Петра Порошенко висловив з цього приводу невдоволення і нарвався на критику.

Шустер прилетів до Києва з Італії. За його словами, він збирається провести зустріч з Павлом Елизарым. Єлізаров — гендиректор каналу 3S.tv, давній соратник і бізнес-партнер Савіка Шустера.

Соратник Петра Порошенка Володимир Курінний обурився приїзду журналіста в Україну.

Дивну реакцію Курінного висміяв журналіст Роман Чернишов.

«Коли членам команди БПП при живому Ганапольском сильно заважає нешкідливий сьогодні Шустер — це, звичайно, посміхається від вуха до вуха. Хоча Курінний у них там не самий поганий чоловік. А скоро «ударівці» взагалі будуть максимально дистанціюватися і від зв’язку з Порошенком і від фокусів пропагандистів «Прямого». Але це буде потім. А зараз, поки президентські вибори ще не охололи, я б їм усім радив взагалі мовчати на тему ЗМІ, свободи слова і маніпуляцій», — зазначив журналіст.