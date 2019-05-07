У Франції чоловік взяв кількох людей в полон

У Франції підозрюють, що це невдале пограбування.

У Франції, під Тулузою в комуні Бланьяк чоловік захопив групу заручників у тютюновій крамниці.

За останньою інформацією, в полоні у невідомого шість чоловік – п’ять відвідувачів і власник крамниці.

Зазначається, що коли до місця подій прибули правоохоронці, чоловік став погрожувати відкрити по них вогонь. Також він запросив парламентера і заявив, що вб’є заручника, якщо поліція не прибере оточення або піде на штурм магазину.

До 18:45 з’явилися дані про перестрілку між зловмисником і поліцейськими. Нападник попросив поліцію про переговори.

Французькі ЗМІ з посиланням на джерела в поліції повідомляють, що відбувається, не розглядається як теракт. За їх даними, це швидше за все невдале пограбування.