На Львівщина знайшли унікальний артефакт

Старовинний артефакт виявили під час ремонтних робіт у церкві Святої Параскеви

На хрест натрапили під час будівельних робіт у церкві Святої Параскеви у місті Буськ. Історики встановили, знахідка виявилася бронзовим нагрудним хрестом, якому приблизно 800 років. Кому міг належати артефакт, дізнавалася Марта Шикула.

Старовинний артефакт виявили під час ремонтних робіт у церкві Святої Параскеви. Нагрудний Хрест будівельники знайшли у верхньому шарі ґрунту під підлогою.

За дослідження знахідки взявся історик Іван Ціхоцький. Він уже очистив артефакт від ґрунту та позбувся слідів окису.

Орнамент досить традиційний ззовні зображено розп’яття Ісуса Христа, а на тильній зображено пророслий хрест символ християнства. Років 800 тому він був посріблений.

За словами історика, такі хрести – їх називають енколпіони – з’явилися на Русі в період поширення християнства.

“Ці хрести для нас прийшли із давньої візантійської традиції. Це був спеціальний хрест який призначався для того, аби зберігати якісь сакральні предмети. Це були або мощі, святі реліквії чи частиночки хреста”, – пояснює історик Іван Ціховський.

Церква святої Параскеви, під якою виявили пам’ятку, збудована у 1708 році. Знайдений енколпіон свідчить, що раніше на цьому місці вже стояв храм.

“Ми знаємо, що на тих землях хрещення було набагато швидше ще в 9 столітті. Значить були тут якісь місіонери і на тому місці була церква чи навіть дві. Можливо люди і сховали той хрест, як вороги наступали, щоб не згоріли. А яко там є часточка мощів то він знаметий. Воно ще раз підтверджує, що на тих землях християнство було набагато швидше, ніж на сході чи в Києві”, – наголошує колишній настоятель церкви святої Параскеви отець Ярослав Гаранжа.

Тим часом, дослідник уже має припущення щодо власника знахідки.

“Ця річ була дуже і дуже цінною. Звичайна людина собі такої речі дозволити не могла. Це були заможні люди, або священнослужителі або монахи, чи заможні міщани. Швидше за все, він належав або священику який був похований на території церкви, і він був поховальним інвентарем або цілком можливо, що походить із самої церкви і був своєрідним жертвопринесенням з боку парафіян”, – вважає історик.

Після вивчення хреста істориками та археологами реліквію повернуть до храму Святої Параскеви для збереження.

Джерело: 5 канал