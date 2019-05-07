Опитування Reuters: За вакцинацію дітей від кору виступають 77% американців, навіть проти волі батьків

Три чверті американців вважають, що діти повинні бути вакциновані проти кору, навіть якщо їхні батьки заперечують. Американці не виявили співчуття до руху проти вакцинації, який чиновники США звинувачують у продовженні спалаху кору у країні.

У Сполучених Штатах до цих пір було підтверджено 764 випадки захворювання, найбільш помітних за 25 років. Це частина спалаху хвороби, який чиновники охорони здоров’я назвали таким, «якого можна було повністю уникнути», та пов’язаним з дезінформаційними кампаніями проти вакцин.

Приблизно 77 відсотків заявили, що дітей потрібно імунізувати, навіть якщо їх батьки заперечують проти вакцинації

Невелика, але гучна спільнота батьків відмовляється вакцинувати своїх дітей, посилаючись на побоювання щодо ін’єкцій. Такі побоювання не підтримуються наукою. За даними опитування Reuters / Ipsos, більшість дорослих американців поділяє науковий консенсус, що хвороба, яка є дуже заразною й іноді смертельною, є небезпечною, а от вакцини – безпечні.

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Вісімдесят п’ять відсотків з 2008 дорослих, опитаних з 30-го квітня по 2-е травня, сказали, що всі діти повинні отримати щеплення, якщо не було медичних причин цього не робити, наприклад, алергії або проблеми з імунною системою. Приблизно 77 відсотків заявили, що дітей потрібно імунізувати, навіть якщо їх батьки заперечують проти вакцинації.

Для того, щоб досягти «масового імунітету», який захищатиме тих, хто не в змозі отримати вакцину проти кору, наприклад, немовлят та людей з порушеною імунною системою, від 90% до 95% населення повинні отримати щеплення.

Джерело: Голос Америки