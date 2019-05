У Києві пройде фестиваль сучасного мистецтва

Kyiv Art Week, тема якого в цьому році звучить як «Це не змагання» (This Is Not A Competition), включить в себе ряд художніх інсталяцій та спецпроектів по всьому місту, освітню програму, показ короткометражних фільмів про сучасному українському мистецтві і великий ярмарок галерей і арт-об’єктів Kyiv Art Fair.

Kyiv Art Week — щорічний міжнародний фестиваль мистецтва, популярний в Україні і вже добре відомий за її межами. Минулого року його відвідало понад 20 тисяч гостей. Фестиваль охоплює ряд локацій по всьому місту, де будуть представлені тематичні інсталяції і спецпроекти українських та міжнародних художників і кураторів.

Серед інших, в цьому році будуть показані спецпроект Phantom Models 6 в Національному музеї медицини України від актуального італійського художника Крістіана Фогаролли і куратора Джулії Коллетти; експозиція на Володимирському ринку Footnote 11 Барбари Пивоварской і Гійома Роло.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Окрема велика подія в рамках фестивалю — щорічна ярмарок Art Kyiv Fair. В цьому році вона привернула сорок галерей, у тому числі з Німеччини, Австрії, Данії, Франції та США. В єдиному просторі загальною площею до 5000 кв м відвідувачам будуть представлені з можливістю придбання близько тисячі арт-об’єктів понад 200 художників.

Офіційне відкриття Kyiv Art Fair 2019 відбудеться у четвер, 23 травня. Традиційно ярмарок буде проходити в комплексі Торонто-Київ, в самому центрі столиці, і триватиме чотири дні — з 23 по 26 травня.

Повну програму Kyiv Art Week 2019 можна знайти на офіційному сайті фестивалю.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Метрополітен-музей виклав у мережу 400 тисяч експонатів.

За матеріалами «Новий час»

Читайте також:

Сучасне мистецтво на дорогах Монреаля

Місто в Каліфорнії наповнився тінями-монстрами