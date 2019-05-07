Коломойський сказав, що буде робити, якщо Зеленський перестане відповідати на дзвінки

Олігарх Ігор Коломойський розповів, що робитиме, якщо новообраний президент України Володимир Зеленський перестане відповідати на його дзвінки.

Коломойський зізнався, що періодично спілкується з Зеленським.

«Вчора він дзвонив, а до цього ми тиждень тому розмовляли», — сказав олігарх.

Також Коломойський повідомив, що якщо новообраний гарант після інавгурації перестане відповідати на його дзвінки, то він просто перестане йому дзвонити. І наслідків ніяких не буде.

«Ну не дзвонить і не дзвонить. Ви зрозумійте, коли людина звичайна, проста людина, навіть Зеленський, і людина Зеленський, який став президентом. Це різні позиції, різні положення, різні погляди. Місце сидіння визначає… щось там.. кут перегляду. Значить він знайшов потрібним, що йому не треба брати трубку. Ви зрозумійте, на нього величезний тиск (жартує, — ред.), Коломойський, адвокат Коломойського, скільки бруду, охорона Коломойського, скрізь Коломойський, значить може зробити паузу і сказати ну немає ніякого Коломойського. Це ж все вигадана історія, я з цим вже стикався. Це було в 2015 році перед відходом з губернаторства. Допомогло це Порошенка?», — зазначив Коломойський.