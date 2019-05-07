Курс долара: скільки буде коштувати «зелений» при Зеленском

Володимир Зеленський офіційно вступить на посаду Президента вже в липні. Ну а після країну чекають парламентські вибори. Не виключено, що нову коаліцію в Раді ми побачимо вже в грудні. ЗМІ вирішили розібратися, як складний електоральний рік позначиться на курсі долара?

Експертне середовище сходиться в думці, що політична невизначеність може спровокувати відтік іноземного капіталу, що в свою чергу розхитує ситуацію на валютному ринку. Однак поки тривожних сигналів немає. Разом з тим є економічні виклики, здатні розбалансувати ситуацію.

Як розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ, у травні Україну чекають великі виплати за зовнішнім боргом. Мова йде 1,5 млрд доларів.

«У зв’язку з цим виникне великий попит на валюту з боку держави і НБУ, швидше за все, буде допомагати Мінфіну, продаючи валюту безпосередньо», – заявив він.

Економіст уточнив, що в такі моменти з курсом гривні відбуваються турбулентні процеси.

«Крім того, облікова ставка знизилася на 0,5%, і НБУ заявив про зміну монетарної політики. Це може бути сприйнято нерезидентами як негативний сигнал. Вони почнуть поступово виходити з ринку ОВДП, а можливості щодо залучення нових кредитів будуть досить обмежені. Тому всі борги доведеться погашати без траншу МВФ», – додав він.

Економіст Віктор Скаршевський впевнений, що зовнішні виплати будуть проводитися не з запасів. Для розрахунку з іноземними кредиторами Україна залучить 1-2 млрд доларів через механізм євробондів. Правда, як зізнався експерт, ставка по цих паперах буде високою – близько 10% річних.

За словами Ськаршевського, сезонне зміцнення гривні, яке спостерігалося в період президентських виборів, пов’язана не з політичними циклами, а з сировинними циклами на світовому ринку. За даними Державної служби статистики, в січні-лютому (більш свіжих даних немає) експорт товарів порівняно з аналогічним періодом минулого року виріс на 7,9% – до 7,96 млрд доларів.

«Зараз відбувається сезонне зміцнення гривні, яке також посилюється приходом нерезидентів у гривневі ОВДП (обсяг вкладень зріс до 36,3 млрд гривень – Авт.). Сезонному зміцнення гривні також сприяє сприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура: світові ціни на метал, руду і зерно знаходяться на високому рівні. Девальвація ж гривні почнеться тоді, коли в липні-серпні нерезиденти почнуть тікати з України», – уточнив він.

У зміцненні гривні беруть участь і інші фактори. Так, НБУ проводив інтервенції на валютному ринку з метою поповнення міжнародних резервів і згладжування надмірних коливань на ринку. За підсумками місяця позитивне сальдо операцій НБУ на валютному ринку склало майже 300 млн доларів.

Також із-за закінчення опалювального сезону скоротився імпорт енергоресурсів, які країна закуповує в доларах. Більш того, природний газ почав дешевшати на міжнародних біржах і це побічно також грає на зміцнення гривні. Крім того, аграрії для забезпечення посівної кампанії використовували свої валютні запаси, створивши додатковий доларове пропозицію на ринку.

Крім того, на світових фінансових ринках ситуація для країн з развающимися ринками, за винятком останньої декади місяця залишалася сприятливою завдяки пом’якшення монетарної політики провідними центральними банками.

Продовжують допомагати країні і трудові мігранти. В цьому році вони можуть ввести в країну до 14 млрд доларів.

«Істотних коливань на валютному ринку не буде. Тобто, курс буде перебувати на позначці 27-27,5 грн/дол. Влітку можлива традиційна ревальвація. Політичне життя стабільна, протестів не буде, а значить, не варто очікувати потрясінь на валютному ринку», – говорить економіст Олександр Охріменко.

Що стосується другої половини року, то тут можливі негативні коливання. По-перше, не варто забувати, що у вересні Україна буде знову проходить пік виплат за зовнішніми. Близько 1,5 млрд доларів потрібно буде повернути кредиторам. Швидше за все, Україна піде шляхом перекредитування, проте не варто виключати використання золотовалютних резервів, що похитне стійкість гривні.

По-друге, невідомо, як будуть розвиватися відносини з МВФ, співпраця з яким відкриває доступ до ресурсів інших міжнародних інституцій, як-то Єврокомісія, Світовий Банк, ЄІБ, Мінфін США та ін.

Експерти припускають, що поточна програма розширеного фінансування (EFF) може бути переглянута.

«Як показує практика, під нових президентів у МВФ дають не тільки транші, але і пишуть програми. Наприклад, як це було з Віктором Януковичем, коли після його обрання одразу ж була надана нова програма. Україні виділили кілька мільярдів доларів. На даний момент, всі маяки, які вимагали в МВФ від України, крім одного, були виконані. Думаю, що транш Зеленському дадуть. У МВФ скажуть, що в Україні відбулося розділення податкової служби та митниці. Третій же траншу МВФ надасть наприкінці 2019 року»,- коментує Скаршевський.

Нагадаємо, ревізори МВФ приїдуть в Україну у травні-червні і тільки після цього послідує рішення про другий транш в 1,3 млрд доларів. Традиційно отримання коштів МВФ дає позитивний сигнал, як іноземним інвесторам, так і валютному ринку.

Аналітики інвестиційного банку Morgan Stanley також переконані, що другий транш надійде влітку, але не виключають, що в 2020 році фінансування по лінії МВФ може припинитися.

Згідно з їхнім прогнозом, до кінця поточного року гривня послабиться до 30,5 грн/дол. У свою чергу МВФ говорять про курс в 28,6 грн/дол., а в Кабміні – 29,4 грн/дол.

У той же час в НБУ підготували три сценарії за курсом. Перший, базовий, передбачає долар по 28,7 гривні до кінця року. Другий, допускає відсутність підтримки МВФ, фіксує курс на рівні 33,7 грн/дол. Третій, припускає падіння світових цін і відсутність траншів МВФ, визначає курс 39,4 грн/дол.