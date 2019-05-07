У Києві розпочався музичний фестиваль Клезмер Фест

7-25 травня в Києві на Контрактовій площі за підтримки Департаменту культури КМДА вдруге відбудеться фестиваль сучасної клезмерських музики та єврейської культури.

Репутація київського Подолу нарешті конвертувалася в таке гучне прояв любові до крові від крові й плоть від плоті – клезмерських музики. 17 та 19 травня на фестивальну сцену вийдуть музиканти світового рівня, ентузіасти, професіонали, культуртрегери. Публіці забезпечені танці, сміх, сльози і любов.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

У фестивалі візьмуть участь: україно-австрійський проект Maromoros Project (Hudaki Village band & Benji Fox-Rosen), Samuel Berthod & Stanko Marinkovic (Франція), Hazmat Modine (США), Musafir & Lenara Osmanova (Крим, Україна), SHO?! (Україна), JONYCH & ЦІПА БАНДА (Україна), New Tsayt Band (Україна), DJ Derbastler, DJ Boochyaman (Україна). Ведучі — Альберт Цукренко і Володимир Пахолюк з групи «Хамерман Знищує Віруси».

Також у рамках фестивалю пройдуть кінопокази під відкритим небом, виставки, майстер-класи та багато іншого. Дізнатися більше можна на сайті: www.kyivklezmerfest.com

Вхід вільний.

Про клезмер:

Клезмери – єврейські народні музиканти, виконавці традиційних фольклорних пісень та мелодій, які грали в мандрівних ансамблях-капеллах. Мистецтво клезмеров увібрало в себе музику народів, серед яких жили євреї — наприклад, джаз. Бені Гудман народився під Білою Церквою.

Про фестиваль:

Перший KYIV KLEZMER FEST відбувся 12-13 травня 2018 року з ініціативи та за підтримки Департаменту культури КМДА в Києві на Контрактовій площі і зібрав більше 15 000 гостей, 200 музикантів з України, США, Голландії та Ізраїлю.

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