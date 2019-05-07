Коломойський не став заперечувати, що його президент Зеленський

Бізнесмен Ігор Коломойський не вважає себе олігархом, але і не заперечує, що має вплив на обраного президента України Володимира Зеленського.

За його словами, він не є олігархом, оскільки у нього «об’єктивно немає влади, виконавчої влади перш за все». На зауваження журналіста про те, що тепер у нього «цілий президент, судячи з усього, є», Коломойський заперечує, що «президент ще не став президентом».

«Це не коректно говорити, що у вас є цілий президент. Якщо Порошенка, то він не мій президент», — сказав він.

При цьому Коломойський заперечує, що планує «переділ».

«Я не збираюся бути ініціатором якогось переділу. Ні ось ці там реприватизації, націоналізації, експропріації тощо. Я вважаю, що сьогодні треба думати про те, як збільшити ВВП і повертати людей з-за кордону, створювати робочі місця, щоб вони самі, не силою повертати, а потім залізна завіса, як при радянському союзі. Як-то треба стимулювати», — додав він, зазначивши, що має намір подати приклад і повернутися, коли Зеленський вступить на посаду.

«Чекаю офіційного оголошення, символу чекаю. Бо що скажуть потім — ти повернувся при Порошенко, а не при Зеленском», — резюмував він.