Нігерійця Окоро підписало «Динамо»

Новачок може зіграти в центрі захисту та опорного півзахисника.

«Динамо» підписало контракт з нігерійським захисником Джозефом Окоро, який раніше перебував в команді на перегляді.

«18-річний Джозеф Окоро підписав контракт з «Динамо» Київ. З чим його і вітаю. Упевнений, що за нього мені соромно не буде», – написав агент Дмитро Селюк на своїй сторінці в Twitter.

Окоро в «Динамо» на перегляді з 24 квітня. Нігерієць може зіграти на позиції центрального захисника та опорного півзахисника.

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Нагадаємо, під час зимового трансферного вікна київське «Динамо» придбало іспанського форварда Франа Соля, а пізніше також уругвайського вінгера Карлоса де Пену.

Зараз «Динамо» йде на другому місці в УПЛ, відстаючи від «Шахтаря» на 9 очок. Наступну гру кияни проведуть проти «Зорі» 11 травня.

Джерело: Укрінформ