Бій за титул WBC проведуть Ломаченко і Кемпбелл

Ломаченко може виграти третій чемпіонський пояс у легкій вазі.

Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно призначила переговори про поєдинок між чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василем Ломаченко і британцем Люком Кемпбеллом. Про це повідомляє офіційний сайт WBC.

Дата і місце поєдинку олімпійських чемпіонів за вакантний титул поки не повідомляється.

Майкі Гарсія, якому належав цей пояс, отримав статус почесного чемпіона WBC і залишає за собою право боротися за титул в легкій вазі.

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Також буде організований міні-турнір, в якому визначиться обов’язковий претендент на титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBC.

У першому бою Заур Абдуллаєв повинен битися з Девіном Хейні, а Теофімо Лопес – з Хав’єром Фортуною. Переможці цих поєдинків в очній зустрічі і визначать обов’язкового претендента.

Джерело: Укрінформ