НБУ за два дні купив на ринку $20 млн

Національний банк у період з 2 по 3 травня купив на міжбанківському валютному ринку $20 млн.

Згідно з даними регулятора, $20 млн куплено шляхом використання механізму Matching.

З початку року, використовуючи Matching, Нацбанк купив $604 млн і продав – $108,5 мл.

Регулятор купив з початку року на міжбанку шляхом проведення інтервенцій $1 113,1 млн, а продав $188,43 млн.

З початку року $79,93 млн було продано за інтервенції за єдиним курсом, а куплено – $514,1 млн. Також з початку року НБУ купив $15 млн за запитом найкращої ціни.