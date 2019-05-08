Порошенко призначив раніше звільненого голову Нацради з телебачення і радіомовлення на нову посаду

Чинний президент України Петро Порошенко своїм указом призначив Юрія Артеменка членом Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ).

Відповідний указ № 198/2019 від 7 травня 2019 року опублікований на сайті президента.

«Відповідно до частини першої статті 20 закону України „Про телекомунікації“ постановляю: призначити Артеменка Юрія Анатолійовича на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації», — написано в указі.

Раніше Петро Порошенко в суботу, 4 травня, задовольнив заяву на звільнення голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка.

До цього Юрій Артеменко особисто повідомив, що вирішив піти з посади.

Причинами такого рішення він назвав стомленість, а також яка надійшла йому пропозицію про перехід на іншу роботу.