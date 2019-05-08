Управлятиме Країною не Зеленський, а його кабінет, – Дроздов

Тележурналіст і письменник Остап Дроздов впевнений, що Україною керуватиме не новообраний президент Володимир Зеленський, а його кабінет з 10-15 людей.

За словами Дроздова, досі Україна мала персоніфіковане правління: прізвище, людина, харизма, погляди. «Тепер ми будемо мати зовсім іншу манеру правління. Це,так зване, командні управління, де управляти країною не буде персонально Зеленський, а його кабінет з 10, 15 або скількись ще людей.

Це краще, ніж персоніфіковане управління», – вважає журналіст. Зеленський, за твердженням Дроздова, викликає у нього величезну огиду. «Це людина, яка ментально взагалі не лягає в українство.

Його країною, я вважаю, є досі СРСР. Це радянська людина, попри те, що йому лише 41 рік», – робить висновок письменник. Попри це, Дроздов вважає Зеленського провайдером. «Тобто, це кабель, протягнутий від розетки до якогось пристрою. Все залежить від того, який там пристрій буде.

Для мене Зеленський є качаном повністю нового способу правління в Україні», – робить висновок Дроздов. Врешті-решт, для Дроздова новий президент України «є навіть не особистістю, а набором певних дзеркал, в якому різна аудиторія бачить щось своє». «Це просто збірний образ претензій, вимог, потреб і очікувань», – вважає Дроздов.