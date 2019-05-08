«Ваш син потрапив в аварію»: в Харкові шахраї виманили у пенсіонерки велику суму

У Харкові невідомі видурили у 85-річної жінки 5 тисяч доларів і 5 тисяч євро. Про це повідомили в прес-службі місцевої поліції.

Про інцидент копам повідомив 53-річний син пенсіонерки. Як з’ясувалося, жінці зателефонував невідомий і представився співробітником поліції. Він повідомив, що її син потрапив в аварію і негайно потрібні гроші. Гроші пенсіонерка передала зловмиснику особисто.

«За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України», – розповіли в поліції зазначили, що злочинцю загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.