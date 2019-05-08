Коломойський розповів про компромат на Зеленського

На обраного президента Володимира Зеленського немає і не може бути компромату.

«У нього немає ніякого компромату. Він з іншої опери. На нього не може бути компромату. Я впевнений, що ні у кого немає на нього компромату», — сказав він.

Однак, відповідаючи на питання про те, чи є які-небудь цікаві записи його з Зеленським, бізнесмен відповів: «може бути, треба у Льовочкіна запитати».

У тому ж інтерв’ю Коломойський заявив, що не вважає себе олігархом, але і не заперечує, що має вплив на обраного президента України Володимира Зеленського.