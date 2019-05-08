У США оприлюднили нову версію доповіді про російському “втручанні”

У документі з 448 сторінок значна частина тексту прикрита чорним фоном.

Міністерство юстиції США опублікувало другу версію доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера про “російському втручання” і пояснило, чому перший звіт був скорочений.

Відзначається, що в документі з 448 сторінок значна частина тексту прикрита чорним фоном, оскільки містить засекречені дані. Вообщем, відомство звинувачувався у порушенні закону про вільний доступ до інформації.

Обурення виникли із-за того, що перед публікацією першої версії доповіді Мюллера значна частина матеріалу була відредагована. Зокрема, побоювання пов’язані з тим, що це може завдати “шкоди поточного справі”, якщо подробиці будуть оприлюднені. У кожному з цих винятків вказується тип інформації, яку уряд може приховувати, і шкоди, яка може бути заподіяна у разі її розкриття, уточнює BuzzFeed News.

У новій версії доповіді відомство проливає більше світла на те, чому значна частина матеріалу була представлена не повністю. З першої версії доповіді, зокрема, були прибрані багато відомостей, які Мін’юст визнав секретними і потенційно шкідливими для подальшого розслідування, зазначило видання.